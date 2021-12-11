السايح يبحث مع وفد «النواب» ملف الطعون ومستجدات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 03:29 مساء
السايح مع وفد مجلس النواب, 11 ديسمبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر المفوضية اليوم السبت، حيث ضم السايح، وعضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب، حسب بيان أصدرته المفوضية.
واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسُبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المفوضية إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية  قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

- «المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
- مجلس النواب يشكل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر مجلس النواب قرارًا بتشكيل لجنة التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات لبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة الموقتة كلًا من الهادي علي الصغير، وزائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
بايدن يختتم قمة حول الديمقراطية وسط انتقادات
دولى
تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب
رياضة عالمية
فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار
دولى
10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة
اقتصاد
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عبر قناة «WTF».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي