السايح يبحث مع وفد «النواب» ملف الطعون ومستجدات العملية الانتخابية

السايح مع وفد مجلس النواب, 11 ديسمبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر المفوضية اليوم السبت، حيث ضم السايح، وعضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة، مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب، حسب بيان أصدرته المفوضية.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسُبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المفوضية إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بخصوص الإجراءات القانونية.

- «المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة

- مجلس النواب يشكل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر مجلس النواب قرارًا بتشكيل لجنة التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات لبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة مجلس النواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة الموقتة كلًا من الهادي علي الصغير، وزائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب.