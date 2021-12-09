السعودية وقطر تؤكدان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 05:20 مساء
أمير دولة قطر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائهما في الدوحة. (وكالة الأنباء السعودية)

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، «أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى دولة قطر، الخميس، التي تعد الأولى على هذا المستوى الرفيع بين البلدين الخليجيين منذ العام 2017.

وحمل الجزء المخصص لليبيا في البيان السعودي القطري العبارات نفسها التي نص عليها البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية السبت الماضي.

والجمعة الماضية، أعربت الإمارات وفرنسا في بيان مشترك «عن أملهما في نجاح تنظيم الانتخابات الليبية في الإطار الزمني المتفق عليه، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا».

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