بالصور: تدريب أطباء المنطقة الجنوبية على تشخيص وعلاج الملاريا

ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، 5 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

تتواصل ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المركز، في بيان، إن الورشة - التي تختتم أعمالها اليوم - تضم العديد من الأطباء في المنطقة، وتشرف عليها إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

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ويوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق حملة ضد الملاريا في عدد من المدن بعد تسجيل حالات مصابة بالمرض في كل من: سبها وبراك الشاطئ والكفرة والجفرة وأم الأرانب ومرزق.

ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، 5 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، 5 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، 5 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، 5 ديسمبر 2021. (فيسبوك)