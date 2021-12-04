«مكافحة الأمراض»: انطلاق حملة ضد الملاريا في عدد من المدن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 11:24 صباحا
موظفان بمركز مكافحة الأمراض أثناء الحملة ضد الملاريا، 4 ديسمبر 2021 (المركز).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق حملة ضد الملاريا في عدد من المدن بعد تسجيل حالات مصابة بالمرض في كل من: سبها وبراك الشاطئ والكفرة والجفرة وأم الأرانب ومرزق.

وأوضح المركز في بيان اليوم السبت أن الحملة تأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويشرف عليها مختصون من إدارة الرصد والتقصي وإدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز.

- بالصور: باحثو مركز مكافحة الأمراض يتقصون عن البعوض الناقل للملاريا في سوكنة

ويتضمن عمل الفريق نشر مصائد للبعوض الناقل للعدوى، وأخذ عينات من برك مياه الصرف الصحي لكونها بيئة خصبة لتكاثر هذه الحشرات.

كما يجري الفريق فحوصات عشوائية داخل مدينة سبها والمدن المستهدفة للكشف عن أي حالات نشطة في حالة تواجدها.

موظفان بمركز مكافحة الأمراض أثناء الحملة ضد الملاريا، 4 ديسمبر 2021 (المركز).
موظف بمركز مكافحة الأمراض أثناء الحملة ضد الملاريا، 4 ديسمبر 2021 (المركز).
موظفون بمركز مكافحة الأمراض أثناء الحملة ضد الملاريا، 4 ديسمبر 2021 (المركز).
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