الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تهديد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 11:46 صباحا
أعلام الاتحاد الأوروبي بمقره في بروكسل. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس مقيول بوينو، إن موقف الاتحاد بخصوص الانتخابات في ليبيا، «واضح».

وأضاف: «يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو تهديد»، وفق تصريحات نقلتها صفحة البعثة الأوروبية لدى ليبيا على موقع «فيسبوك».

وأكد المسؤول الأوروبي مواصلة الاتحاد «دعمه» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا الصدد.

يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء في الانتخابات قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلنته بعثة الاتحاد لدى ليبيا، اليوم الأربعاء.

- بوريل يعلن نشر بعثة خبراء انتخابية أوروبية في ليبيا قبل استحقاق 24 ديسمبر
سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد للسايح استمرار الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا

 

والأربعاء، شدَّد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، خلال لقاء مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، على «استمرار الدعم الدولي» للمسار الديمقراطي في ليبيا، وصولًا إلى «تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية عبر إيمانهم بالتغير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع».

وسبق أن أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد الأوروبي «تقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، معلنًا «النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر».

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