سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد للسايح استمرار الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا

سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل خلال لقاء مع السايح، 1 ديسمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

شدَّد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، اليوم الأربعاء، على «استمرار الدعم الدولي» للمسار الديمقراطي في ليبيا، وصولًا إلى «تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية عبر إيمانهم بالتغير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع».

جاء ذلك خلال لقاء ساباديل مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بديوان مجلس المفوضية، وفق بيان صادر عن المفوضية.

- السايح يبحث مع كوبيش مستجدات العملية الانتخابية

وأشار البيان إلى أن اللقاء يأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا للتطورات السياسية المستجدة محليًا ودوليًا، والمراحل التي أنجزتها المفوضية لتنفيذ الاستحقاق المقرّر في 24 ديسمبر».

وفي وقت سابق اليوم، بحث السايح مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، مستجدات العملية الانتخابية والتسارع في وتيرة المراحل التنفيذية مع اقتراب يوم 24 ديسمبر الجاري. ونبَّه كوبيش إلى اهتمام المتجمع الدولي بالتقدُّم المنجز على هذا الصعيد، ودعمه من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية.

سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل خلال لقاء مع السايح، 1 ديسمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)