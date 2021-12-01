السايح يبحث مع كوبيش مستجدات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:39 مساء
لقاء السايح مع كوبيش، 1 ديسمبر 2021، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد يان كوبيش، مستجدات العملية الانتخابية والتسارع في وتيرة المراحل التنفيذية مع اقتراب يوم 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الأربعاء في مقر المفوضية، حسب بيانها على موقعها الإلكتروني.

ونبَّه كوبيش إلى اهتمام المتجمع الدولي بالتقدُّم المنجز على هذا الصعيد، ودعمه من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية.

كما أكد المبعوث الأممي التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وأمس الثلاثاء، التقى كوبيش، وزير الداخلية خالد مازن، الذي استعرض آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها والتحديات الأمنية التي قد تعترضها.

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