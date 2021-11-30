وزير الداخلية يستعرض مع كوبيش «تحديات أمنية» تعترض العملية الانتخابية

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها، خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش، اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك»، بأن الوزير استعرض للمبعوث الأممي الخطة الاستراتيجية، وكذلك أعمال الغرف الفرعية لمراكز الاقتراع وعملية ربطها بالغرفة الرئيسية.

كما استعرض الوزير أيضًا، وفق البيان، جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية، والإجراءات المتبعة بالخصوص، موضحًا أن «العاتق يقع على الشعب الليبي في إنجاح الانتخابات وإنقاذها بما يسهم في الاستقرار السياسي والمصالحة الاجتماعية».

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ونقل بيان الداخلية عن يان كوبتش تأكيده عمق الشراكة مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بهذا الاستحقاق، موضحًا أن «الأمم المتحدة ستقدم المساعدة للوزارة لأداء مهامها الكاملة لضمان حماية هذا الاستحقاق والوصول إلى انتخابات نزيهة».

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الداخلية خالد مازن، إن «الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددًا بمحكمة سبها عن عدم النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛ بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش. (صفحة الوزارة على فيسبوك)