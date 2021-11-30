وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن في مؤتمر مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن. الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيةن اللواء خالد مازن، إن «الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددًا بمحكمة سبها عن عدم النظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني؛ بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الداخلية والعدل بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن وحليمة عبدالرحمن، الذي أشار إلى بيان رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، والذي كلَّف بموجبه وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في الملابسات.

اعتداءات سابقة

وتابع أن «الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكن وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الاحتكاكات والضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي؛ التزامًا بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان الاستيعاب والتهدئة والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية».

- محامون يوضحون لـ«بوابة الوسط» الإجراء المتوقع بعد تعذر نظر طعن سيف القذافي بمحكمة سبها

- «داخلية النواب» تدين الاعتداء على محكمة سبها وإغلاقها

- مجلس الوزراء يعلق على أحداث سبها ويحذر من الحرب الأهلية

- البعثة الأممية تعرب عن قلقها من استمرار إغلاق محكمة سبها وتحذر من تقويض الانتخابات

وأشار وزير الداخلية إلى حادثة الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا كانت في طريقها إلى مخازنها للتوزيع على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس.

استمرار عرقلة الخطة الأمنية يهدد سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها

وأردف أن «الأجهزة الأمنية تتابع، مسنودة بالأجهزة العدلية، تطورات الوضع الأمني»، لافتًا إلى «إطلاع الشعب الليبي والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية بحقيقة الوضع الراهن؛ منعًا للتدليس وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية، وتحقيقًا للمسؤولية القانونية والوطنية».

وتابع: «نعلن اليوم أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها، وألا يتم الاستمرار في طريق تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة ما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد».

جاء البيان المشترك لوزارتي الداخلية والعدل، على خلفية عدم تمكن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف سبها، منذ الخميس الماضي، من نظر الطعن المقدم من سيف القذافي بسبب تعذر وصول القضاة إلى مقر المحكمة الذي تعرض للاقتحام والحصار من قبل قوة مسلحة، قالت مديرية أمن سبها إنها تابعة للقيادة العامة.