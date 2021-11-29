البعثة الأممية تعرب عن قلقها من استمرار إغلاق محكمة سبها وتحذر من تقويض الانتخابات

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ من «استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما أُفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء»، مشيرة إلى قيام «مجموعة مسلحة يزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجددًا».

ويأتي بيان البعثة الأممية على خلفية تعذر انعقاد جلسة محكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأضافت البعثة الأممية، في بيان، أنها تلقت تقارير تفيد بأن «القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصيًّا من أداء الواجبات المنوطة بهم قانونًا» في محكمة استئناف سبها، معتبرة أن ذلك «يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية».

البعثة الأممية تبدي انزعاجها من ترهيب وتهديد القضاة في عدد من مناطق ليبيا

وأبدت البعثة «انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضًا، في عدد من المناطق في ليبيا»، معلنة إدانتها «بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة».

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وذكَّرت البعثة «جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 للعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية)»، منبهة إلى أنهم «قد يخضعون لعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة».

البعثة الأممية تؤكد تمكين المرشحين بشكل متكافئ من الإجراءات القانونية

وكررت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما». كما حثت «جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم».

وجددت البعثة التأكيد على التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 للعام 2021»، مطالبة السلطات والمؤسسات بـ«اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني».

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ختام البيان، «من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية».