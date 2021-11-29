«الشرطة القضائية»: قوة قاهرة مسلحة منعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى محكمة سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 05:04 مساء
مجمع المحاكم والنيابات في مدينة سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

قال جهاز الشرطة القضائية، إن سبب تعذر انعقاد الجلسة المقررة، اليوم الإثنين، بجمع المحاكم في مدينة سبها، للنظر في الطعون الانتخابية هو «وجود قوة قاهرة مسلحة» أغلقت «جميع الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم» في المدينة و«منعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى المحكمة».

وكان من المقرر أن تنظر لجنة الطعون الإبتدائية بمحكمة استئناف سبها اليوم، في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأشار جهاز الشرطة القضائية إلى أن التسجيل المصور المنسوب لفرعه في سبها الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماع «لم يتم التحقق من مصداقيته حتى الان»، منوها إلى أن «الجهة المخولة بإصدار بيانات هو مكتب التوثيق والإعلام بجهاز الشرطة القضائية المختص والجهة الوحيدة المخولة بذلك».

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ونظم عدد من أنصار سيف الإسلام القذافي في سبها، مساء اليوم، وقفة أمام مقر مجمع المحاكم بالمدينة، معلنين الاعتصام أمام مبنى المحكمة حتى صدور الحكم في الطعن المقدم من سيف القذافي على قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.

كما طالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتأمين العملية الانتخابية، مشيرين إلى إغلاق المحكمة أمام القضاة والموظفين «من أجل التلاعب وتعطيل العملية الانتخابية».  

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