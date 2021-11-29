مدير أمن سبها يؤكد تعرض المحكمة لحصار خلال نظر استئناف سيف القذافي

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)

أكّد مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، صحة الأنباء المتداولة عن «تعرض محكمة سبها لحصار خانق بآليات مسلّحة، ومدرعات ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق ابن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشُّح للرئاسة؛ مما أدى إلى منع المواطنين والقضاء والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

وقالت المديرية في بيانٍ صادر عن مدير الأمن، إن «عناصر عسكرية داهمت مبنى المحكمة مرتين، وطردت القضاء والموظفين ومنعت المواطنين والمحامين من الدخول» الخميس الماضي.

واستنكر البيان «هذه الخروقات»، وأكد أن «ميليشيا 115 التابعة للواء طارق بن زياد بإمرة محمد الجارح موجودة في الجنوب الليبي منذ ما يربو على 3 سنوات لم تقم يومًا بتأمين أية مؤسّسة على وجه العموم ومبنى محكمة سبها على وجه الخصوص، ما يجعل الأمر جليًا للجميع، ويظهر بشكل قطاع أهداف هذا التدخل السافر في شؤون القضاء وتعطيل العدالة.

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وتداول ناشطون ورواد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر محاصرة مبنى المحكمة من قِبل قوات عسكرية، وقيامها بإقفال كل الطرق ومنع القضاة والموظفين من دخول المحكمة حتى لا تنظر المحكمة في طعن سيف الإسلام القذافي في قرار استبعاده.

وذكرت صفحة منسوبة لنجل القذافي أن «قوة عسكرية تطوِّق مبنى محكمة ⁧سبها‬⁩ الابتدائية وتمنع القضاة والموظفين من الدخول لليوم الثاني على التوالي، وتتسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات».

من جهته، قال خالد الزايدي محامي سيف: «جرى منعنا من الدخول إلى المحكمة، وليس المحكمة فقط، كل المرافق جرى محاصرتها بأسلحة مدججة، يعني تم قفل الطرق كلها التي تؤدي إلى المحكمة بسيارات عسكرية»، وتساءل عبر تسجيل صوتي متداول «إذا كان القضاء تم تعطيله بهذه الطريقة فكيف ستُجرى العملية الانتخابية والصناديق والفرز والعد والمخالفات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية؟».

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)

لقطة مثبتة من مقطع فيديو متداول لقوات عسكرية تحاصر مبنى محكمة سبها. (فيسبوك)