تظاهرة مؤيدة لسيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها

الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

نظم عدد من أنصار سيف الإسلام القذافي في سبها، اليوم الإثنين، وقفة أمام مقر مجمع المحاكم بالمدينة، معلنين الاعتصام أمام مبنى المحكمة حتى صدور الحكم في الطعن المقدم من سيف القذافي على قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.

كما طالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتأمين العملية الانتخابية، مشيرين إلى إغلاق المحكمة أمام القضاة والموظفين «من أجل التلاعب وتعطيل العملية الانتخابية» وفق بيان أصدروه خلال الوقفة.

وتأتي هذه الوقفة على خلفية قيام قوة عسكرية بمنع انعقاد لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

- مدير أمن سبها يؤكد تعرض المحكمة لحصار خلال نظر استئناف سيف القذافي

وقال مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، إن مقر المحكمة «تعرض لحصار خانق بآليات مسلّحة، ومدرعات ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق ابن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشُّح للرئاسة؛ مما أدى إلى منع المواطنين والقضاء والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

وأوضحت المديرية في بيانٍ صادر عن مدير الأمن، أن «عناصر عسكرية داهمت مبنى المحكمة مرتين، وطردت القضاء والموظفين ومنعت المواطنين والمحامين من الدخول» الخميس الماضي، مستنكرا «هذه الخروقات»، التي حمل مسؤوليتها لـ«ميليشيا 115 التابعة للواء طارق بن زياد بإمرة محمد الجارح».

الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)