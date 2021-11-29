تظاهرة مؤيدة لسيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 04:40 مساء
الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

نظم عدد من أنصار سيف الإسلام القذافي في سبها، اليوم الإثنين، وقفة أمام مقر مجمع المحاكم بالمدينة، معلنين الاعتصام أمام مبنى المحكمة حتى صدور الحكم في الطعن المقدم من سيف القذافي على قرار استبعاده من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.

كما طالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتأمين العملية الانتخابية، مشيرين إلى إغلاق المحكمة أمام القضاة والموظفين «من أجل التلاعب وتعطيل العملية الانتخابية» وفق بيان أصدروه خلال الوقفة.

وتأتي هذه الوقفة على خلفية قيام قوة عسكرية بمنع انعقاد لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف سبها للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

- مدير أمن سبها يؤكد تعرض المحكمة لحصار خلال نظر استئناف سيف القذافي

وقال مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، إن مقر المحكمة «تعرض لحصار خانق بآليات مسلّحة، ومدرعات ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق ابن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة، خلال النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الترشُّح للرئاسة؛ مما أدى إلى منع المواطنين والقضاء والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم.

وأوضحت المديرية في بيانٍ صادر عن مدير الأمن، أن «عناصر عسكرية داهمت مبنى المحكمة مرتين، وطردت القضاء والموظفين ومنعت المواطنين والمحامين من الدخول» الخميس الماضي، مستنكرا «هذه الخروقات»، التي حمل مسؤوليتها لـ«ميليشيا 115 التابعة للواء طارق بن زياد بإمرة محمد الجارح».

الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر قناة «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
ريما أول سائقة سعودية سفيرة لجائزة «فورمولا 1»
رياضة عالمية
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
السياحة العالمية تخسر تريليونَي دولار في العام 2021 بسبب «كورونا»
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»
عربى
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيفا» يعلن الموعد الرسمي لكأس العالم للأندية في الإمارات