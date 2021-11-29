مصدر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق نار على المتظاهرين المعتصمين أمام محكمة سبها

الوقفة الاحتجاجية لأنصار سيف القذافي أمام مجمع المحاكم في سبها، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أكد مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، تعرض المتظاهرين المعتصمين أمام محكمة سبها لإطلاق نار، مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى الآن مصدر إطلاق النار.

وبدأ عد من أنصار سيف الإسلام القذافي، مساء اليوم، اعتصاما عند محكمة سبها إلى حين تمكين المحكمة من النظر في الطعن المقدم من محامي سيف على قرار استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

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وقال جهاز الشرطة القضائية، إن سبب تعذر انعقاد الجلسة المقررة، اليوم الإثنين، بجمع المحاكم في مدينة سبها، للنظر في الطعون الانتخابية هو «وجود قوة قاهرة مسلحة» أغلقت «جميع الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم» في المدينة و«منعت الموظفين والقضاء من الوصول إلى المحكمة».

وأكّد مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، «تعرض محكمة سبها لحصار خانق بآليات مسلّحة، ومدرعات ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق ابن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة.