بوريل يعلن نشر بعثة خبراء انتخابية أوروبية في ليبيا قبل استحقاق 24 ديسمبر

بوريل (يمين) مصافحًا الكوني خلال لقاء في بروكسل، 26 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الجمعة، استعداد الاتحاد الأوروبي «تقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، معلنًا «النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر».

جاء ذلك خلال لقاء بوريل مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، حيث رحّب بجهود المجلس الرئاسي لإجراء الانتخابات في موعدها، وشدد على «دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا»، وفق بيان صدر، الجمعة، عن المجلس الرئاسي.

وأكد المسؤول الأوروبي أن «لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر»، مشددًا على استعداد الاتحاد الأوروبي «لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد».

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وتطرّق لقاء الكوني وبوريل إلى «التحديات الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا» وفي هذا الصدد أوضح بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على «إيجاد أنجح السُبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل لتحسين إدارة الحدود، والسماح بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا».



وأكد بوريل أن ليبيا «شريك مهم» للاتحاد الذي يتطلع إلى «مزيد المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة»، وفق البيان.

وبدأ الكوني زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، الماضي، بحث خلالها مع عديد المسؤولين الأوروبيين «آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب».