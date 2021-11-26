بوريل يعلن نشر بعثة خبراء انتخابية أوروبية في ليبيا قبل استحقاق 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 05:08 مساء
بوريل (يمين) مصافحًا الكوني خلال لقاء في بروكسل، 26 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الجمعة، استعداد الاتحاد الأوروبي «تقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، معلنًا «النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر».

جاء ذلك خلال لقاء بوريل مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، حيث رحّب بجهود المجلس الرئاسي لإجراء الانتخابات في موعدها، وشدد على «دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا»، وفق بيان صدر، الجمعة، عن المجلس الرئاسي.

وأكد المسؤول الأوروبي أن «لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر»، مشددًا على استعداد الاتحاد الأوروبي «لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد».

- ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالساحل تكشف طلب الكوني «وساطة» في ليبيا
الكوني يلتقي كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي (صور(
الكوني يلتقي قائد العمليات الميدانية في الاتحاد الأوروبي
الكوني يبحث مع مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبي آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود

وتطرّق لقاء الكوني وبوريل إلى «التحديات الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا» وفي هذا الصدد أوضح بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على «إيجاد أنجح السُبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل لتحسين إدارة الحدود، والسماح بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا».
 
وأكد بوريل أن ليبيا «شريك مهم» للاتحاد الذي يتطلع إلى «مزيد المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة»، وفق البيان.

وبدأ الكوني زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، الماضي، بحث خلالها مع عديد المسؤولين الأوروبيين «آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
ليفاندوفسكي يحصد جائزة الأفضل في العالم
رياضة عالمية
اكتشاف متحورة جديدة من «كورونا» في جنوب أفريقيا
دولى
الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير خيري - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مفوضية الانتخابات تعتمد 73 مرشحا في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية
ليبيا
كوبيش: التشظي السياسي في ليبيا يمكن أن يقوض تنفيذ العملية الانتخابية
ليبيا
خلاف حاد بين «فيفا» و«يويفا» حول إقامة كأس العالم كل عامين وسط ترقب لخسائر 9 ...
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج