ليبيا تبحث الاستفادة من تجربة تركيا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 08:18 مساء
ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

شهد المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات، في يومه الأول، مناقشات حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وكيفية الاستفادة من التجربة التركية للنهوض بهذا القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة دعم المشروعات التركية، ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى.

- بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات

واستعرضت الورشة خطة البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل وتطوير القطاع والتحديات والصعوبات وسبل تذليلها كما تطرق الدكتور عبدالناصر أبوزقية المدير العام للبرنامج إلى دور ومهام البرنامج ونشاطاته في دعم أصحاب الأفكار الريادية لتنفيذ مشاريعهم عبر حاضنات ومراكز الأعمال بكافة المناطق.

وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاش حول خطة البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تذليل الصعوبات والتحديات، وكيفية الاستفادة من التجربة التركية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق المتحدثون إلى مبادرتي البرنامج، المتعلقة بمنظومة دعم وإسناد المشروعات، وكذلك مسوَّدة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تهيئة المناخ القانوني لتأسيس المشروعات وتحديد التصنيفات والميزات والتحفيز المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات، تحت عنوان «الرؤية والتجربة الرائدة»، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدد من الجهات التابعة لها.

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية