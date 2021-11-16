ليبيا تبحث الاستفادة من تجربة تركيا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

شهد المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات، في يومه الأول، مناقشات حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وكيفية الاستفادة من التجربة التركية للنهوض بهذا القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة دعم المشروعات التركية، ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى.

- بالصور.. انطلاق فعاليات المنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات

واستعرضت الورشة خطة البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل وتطوير القطاع والتحديات والصعوبات وسبل تذليلها كما تطرق الدكتور عبدالناصر أبوزقية المدير العام للبرنامج إلى دور ومهام البرنامج ونشاطاته في دعم أصحاب الأفكار الريادية لتنفيذ مشاريعهم عبر حاضنات ومراكز الأعمال بكافة المناطق.

وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاش حول خطة البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تذليل الصعوبات والتحديات، وكيفية الاستفادة من التجربة التركية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق المتحدثون إلى مبادرتي البرنامج، المتعلقة بمنظومة دعم وإسناد المشروعات، وكذلك مسوَّدة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تهيئة المناخ القانوني لتأسيس المشروعات وتحديد التصنيفات والميزات والتحفيز المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية، فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات، تحت عنوان «الرؤية والتجربة الرائدة»، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدد من الجهات التابعة لها.

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

ورشة عمل حول بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى التركي - الليبي لتطوير المشروعات (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)