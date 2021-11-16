هدم 15 محلا تجاريا على أراضي الدولة و24 استراحة ومنتجعا قرب شواطئ قصر الأخيار

جانب من الحملة, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، هدم 15 محلًا تجاريًا داخل أراضي الدولة، و24 استراحة ومنتجعًا واقعة على مسافة المئة متر من الشواطئ البحرية بقصر الأخيار.

وبدأ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، فجر اليوم الثلاثاء، إزالة وهدم المباني العشوائية بمنطقة قصر خيار والواقعة على مسافة مئة متر من الشواطئ البحرية، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

الحملة التي حضرتها النيابة العامة قصر خيار، شملت إزالة وهدم المباني غير القانونية بالغابات المملوكة للدولة بالمنطقة، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لحملة إزالة وهدم المباني العشوائية، والاستراحات غير القانونية على شواطئ البحر بمنطقة قصر خيار.

جانب من الحملة, (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة, (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة, (وزارة الداخلية)

جانب من الحملة, (وزارة الداخلية)