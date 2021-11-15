استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 06:59 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (أرشيفية: أ ف ب)

أظهر استطلاع أجراه معهد الشؤون الدولية في إيطاليا مع مختبر التحليل السياسي والاجتماعي بجامعة «سيينا» ومؤسسة «سان باولو» أن ملفي الهجرة وليبيا من ضمن أولويات السياسة الخارجية لإيطاليا في عهد رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وجاء في الاستطلاع أن روما تميل أكثر إلى الحلف الأطلسي وأوروبا، وأن علاقتها مع الصين أضعف، مع اهتمام متزايد بحماية المناخ وعلاج التضرر من الهجرة غير الشرعية.

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جرى الاستطلاع في الفترة بين 2 و10 سبتمبر 2021 على عينة من البالغين، ما يفتح الاهتمام حول تصور إيطاليا في العالم، إذ يرى 60% من المستطلعين أن روما تميل للعلاقات مع الولايات المتحدة و60.3 % منهم يرون أنها تميل للاتحاد الأوروبي.

وحصلت حكومة دراغي على درجة منخفضة نسبيًّا فيما يتعلق بإدارة سياسات الهجرة بطريقة جيدة (4.3)، لكنها أفضل من الحكومة السابقة التي توقفت عند 3.7.

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ومن بين الاستراتيجيات المختلفة المقترحة على المستطلعين لإدارة تدفقات الهجرة من ليبيا، هناك خيار إنقاذ المهاجرين في البحر واستقبالهم في إيطاليا الذي أيدته الأغلبية النسبية (40%) من التفضيلات.

فيما جاءت نسبة من يريدون سياسة الرفض القاطع (34%) أو إرسال جنود إلى ليبيا (26%)، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وعن بيانات المستطلعين، فإن ناخبي الحزب الديمقراطي الإيطالي يؤيدون سياسة الترحيب وبدرجة أقل ناخبو حركة «5 نجوم»؛ فيما جاء طلب سياسة الرفض الحاسم لاستقبال المهاجرين بالأغلبية من بين ناخبي الرابطة وحزب «أخوة إيطاليا».

والرأي العام الإيطالي منقسم إلى النصف تقريبًا بشأن دور خفر السواحل الليبي في السيطرة على تدفقات الهجرة، مع انتشار طفيف (53%) ممن يريدون استمرار إيطاليا في دعمه. فيما تتغير الآراء تدريجيًّا حين يتم توفير مزيد المعلومات حول عمل الخفر.

العلاقات الإيطالية مع الخارج
وجاءت آراء أقل إيجابية بشأن إدارة العلاقات مع روسيا والصين وتركيا. مع تصنيف عدم كفاية (4.3) في ملف الهجرة. كما جاءت الآراء أقل إيجابية بشأن إدارة العلاقات مع روسيا والصين وتركيا.

وأشار الاستطلاع إلى مسألة بيع السلاح لمصر، وجاء فيه أن «مصر لها دولة لها مصالح اقتصادية قوية لإيطاليا وفي العام 2020 كانت أول مشترٍ للأسلحة الإيطالية».

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