دراغي: لضمان قبول نتائج الانتخابات في ليبيا لابد من قانون يوافق عليه الجميع

دراغي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن ضمان قبول نتائج الانتخابات المقبلة في ليبيا مرتبط بالتوصل إلى قانون منظم لها، يتوافق عليه الجميع.

وقال دراغي: «لكي نضمن القبول بنتائج الانتخابات نحن بحاجة إلى قانون إنتخابي يوافق عليه الجميع ونتمنى ان يحدث هذا في خلال الايام القليلة القادمة وبمشاركة الجميع»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وبشأن ملف المهاجرين، قال رئيس الوزراء الإيطالي إن ليبيا دولة عبور للمهاجرين، وهناك دول مجاورة لها تعد مصدرا للمهاجرين أيضا القادمين إلى أوروبا، والأزمة لا تقتصر على ليبيا فقط.

كما نبه إلى عدم وجود خلاف مع فرنسا بخصوص التعاطي مع الملف الليبي، مشددا على أهمية استثمار الطاقات من أجل المساعدة على تجاوز البلاد أزمتها.