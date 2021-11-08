رئيس مجلس الأمة الجزائري يلتقي الكوني ويجدد دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر

رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجين خلال لقائه مع الكوني، الجزائر، 8 نوفمبر 2021.

جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجين، التأكيد على دعم بلاده إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الذي يزور الجزائر، اليوم الإثنين.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن قوجين وأعضاء المجلس الجزائري «أشادوا بالخطوات التي اتخذها الكوني فيما يخص ملف الانتخابات»، مشيرًا إلى أن قوجين شدد على استعداد بلاده «حكومة وشعبًا لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته بانتخاب رئيس يتسلم دفة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان».

- الرئيس الإيطالي يدعو إلى إشراك دول الجوار في جميع المبادرات بشأن ليبيا

من جانبه، أشاد الكوني بـ«دعم الحكومة الجزائرية الشعب الليبي، ومؤازرته في المحن التي مر بها ، وكذلك بخبرة الجزائر في المسار الديمقراطي والاستفادة منها لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل».

وفي وقت سابق، أكد مصدر لـ «بوابة الوسط» أن الكوني يزور الجزائر بناءً على دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وكان عضو المجلس الرئاسي أجرى جولة خارجية خلال أكتوبر الماضي شملت دول السودان وتشاد والنيجر، تناول فيها إحياء الاتفاقية الرباعية بين ليبيا وهذه الدول من أجل تأمين الحدود، والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.