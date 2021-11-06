مكتب إدارة الدائرة الانتخابية أجدابيا يتسلم شحنة مواد انتخابية

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

تسلم مكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا شحنة من المواد الانتخابية، قادمة من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استعدادًا للانتخابات المزمع عقدها بنهاية العام.

وقال رئيس إدارة الدائرة الانتخابية أجدابيا محمد الرقعي إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشحنة تحوي بطاقات الناخبين المسجلين بالدائرة، واللوازم الخاصة بعمليات توزيع بطاقات الناخبين.

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وأضاف الرقعي، أنه جرى توزيع المواد الانتخابية على الدوائر الفرعية في مناطق البريقة، أوجلة، جالو، أجخرة وضواحي مدينة أجدابيا التي تشمل مناطق البيضان وانتلات، الزويتينة، اجليدية، سلطان، القنان، أمرير قابس، وذلك بتأمين من قبل مديريات الأمن الواقعة في النطاق الجغرافي للمكتب.

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

من تسليم شحنة من المواد الانتخابية، لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا, 6 نوفمبر 2021. (تصوير: صلاح ناصف)