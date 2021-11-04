صنع الله يبحث تطوير قرية النفط بطرابلس بالشراكة مع القطاع الخاص

اجتماع رئيسي مؤسسة النفط والليبية لإدارة المشاريع (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، تطوير قرية النفط بطرابلس وفق برامج الشراكة مع القطاع الخاص، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، عبد المجيد إبراهيم.

وأفاد بيان لمؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن صنع الله بحث خلال الاجتماع مع عبدالمجيد في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، مشاريع قطاع النفط المشارَكة مع القطاع الخاص، ودراسة آلية إدارتها.

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وأعرب عبدالمجيد عن استعداد الشركة الليبية (PPP) وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط استثمار وتطوير قرية النفط بطرابلس، بأطر وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الشركة التامّ «لتقديم تصور كامل للمشروع ليكون من أبرز المناطق الحضرية الرئيسية في العاصمة طرابلس، وعلى أعلى طراز عمراني وبأفضل التقنيات الحديثة كتجمع سكني حديث متكامل».

واختتم البيان بأن صنع الله «أكد أهمية تكامل القطاعين العام والخاص من أجل تنمية شاملة تعود بالنفع على ليبيا».