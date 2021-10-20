الحويج وصنع الله يناقشان الخارطة الاقتصادية والاستثمارية وتنويع مصادر الدخل

لقاء صنع الله والحويج بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الأربعاء 20 اكتوبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الخارطة الاقتصادية والاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس.

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وقالت المؤسسة إن الاجتماع ناقش «الخارطة الاقتصادية والاستثمارية التي يشرف عليها وزير الاقتصاد، كما تم التطرق إلى تنويع مصادر الدخل لدعم الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص ومشاركته في الكثير من أعمال المؤسسة الوطنية للنفط والخدمات النفطية بصفة عامة، وإنشاء الخزانات وخطوط الإنتاج والنقل والمصافي المحلية».