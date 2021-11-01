«تسييري طبرق»: الأحوال المدنية اختصاص أصيل للبلديات

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق متحدثا في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المحلية في طرابلس، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بضرورة نقل اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية إلى البلديات، مؤكدًا أنها «اختصاص أصيل للبلديات».

وأشاد بوالخطابية في كلمته بالاجتماع الثاني للعام 2021 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي أُقيم اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، بقرار مجلس الوزراء بشأن نقل الاختصاصات إلى البلديات، واصفًا القرار بأنه «خطوة ممتازة تحققت».

كما طالب بوالخطابية بالإسراع في الإذن للبلديات لتطبيق ما جاء في لائحة تنفيذ قرارات نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، مؤكدًا أن بلدية طبرق ضمت شركة خدمات النظافة العامة إليها بموجب القرار الوزاري بالخصوص، لكنه طالب بدعم الشركة لتمكينها من أداء أعمالها.

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وقال بوالخطابية إن «برنامج نقل الاختصاصات للبلديات خطوة كبيرة وممتازة وستلقى ترحيبًا كبيرًا لدى المواطنين، لكن بشرط تمكين البلديات من أداء مهامها ودعمها من قبل وزارة الحكم المحلي».

ونبه بوالخطابية إلى أن البلدية «تحتاج إلى ضم الأملاك والتخطيط العمراني، وكذلك الأحوال المدنية، التي كانت في السابق من اختصاصات البلديات»، لأن «الأحوال المدنية اختصاص أصيل للبلديات».