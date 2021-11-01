«تسييري طبرق»: الأحوال المدنية اختصاص أصيل للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 05:46 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق متحدثا في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المحلية في طرابلس، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بضرورة نقل اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية إلى البلديات، مؤكدًا أنها «اختصاص أصيل للبلديات».

وأشاد بوالخطابية في كلمته بالاجتماع الثاني للعام 2021 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي أُقيم اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، بقرار مجلس الوزراء بشأن نقل الاختصاصات إلى البلديات، واصفًا القرار بأنه «خطوة ممتازة تحققت».

كما طالب بوالخطابية بالإسراع في الإذن للبلديات لتطبيق ما جاء في لائحة تنفيذ قرارات نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، مؤكدًا أن بلدية طبرق ضمت شركة خدمات النظافة العامة إليها بموجب القرار الوزاري بالخصوص، لكنه طالب بدعم الشركة لتمكينها من أداء أعمالها.

- أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية

وقال بوالخطابية إن «برنامج نقل الاختصاصات للبلديات خطوة كبيرة وممتازة وستلقى ترحيبًا كبيرًا لدى المواطنين، لكن بشرط تمكين البلديات من أداء مهامها ودعمها من قبل وزارة الحكم المحلي».

ونبه بوالخطابية إلى أن البلدية «تحتاج إلى ضم الأملاك والتخطيط العمراني، وكذلك الأحوال المدنية، التي كانت في السابق من اختصاصات البلديات»، لأن «الأحوال المدنية اختصاص أصيل للبلديات».  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول