بالصور: المفوضية العليا تواصل التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب

مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بدأ قسم الدعم اللوجستي، بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، استعدادًا لانطلاق مرحلة توزيع البطاقات، فيما تحتوي على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية.

فيما صرح رئيس قسم الدعم اللوجستي وليد سيالة، بأن عملية الشحن تتم حسب المخطط الزمني المعد ووفقًا للقواعد المطلوبة وشكر كل الذين أسهموا وقاموا بهذا العمل اللوجستي، وفق بيان للمفوضية السبت.

- السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيادة دعم المجتمع الدولي لانتخابات ديسمير

وأمس بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مزيدًا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، ناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ «روزنامة» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنيًّا، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)