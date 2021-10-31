بالصور: المفوضية العليا تواصل التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 09:41 صباحا
مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بدأ قسم الدعم اللوجستي، بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، استعدادًا لانطلاق مرحلة توزيع البطاقات، فيما تحتوي على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية.

فيما صرح رئيس قسم الدعم اللوجستي وليد سيالة، بأن عملية الشحن تتم حسب المخطط الزمني المعد ووفقًا للقواعد المطلوبة وشكر كل الذين أسهموا وقاموا بهذا العمل اللوجستي، وفق بيان للمفوضية السبت.

- السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيادة دعم المجتمع الدولي لانتخابات ديسمير

وأمس بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مزيدًا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، ناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ «روزنامة» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنيًّا، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)
مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)
مواصلة التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقة الناخب, 31 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برايتون يخطف تعادلا مثيرا أمام ليفربول.. وتشيلسي يعزز الصدارة
رياضة عالمية
الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وزيرة الخارجية السودانية المقالة: حمدوك لن يكون جزءا من «مهزلة الانقلابيين»
عربى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قبل شراء المستعملة.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافة بالسيارة