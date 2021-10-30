السايح يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيادة دعم المجتمع الدولي لانتخابات ديسمير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 09:49 مساء
عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، 30 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مزيدًا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح، اليوم السبت، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، وفق بيان للمفوضية اليوم.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، مستجدات العملية الانتخابية والتقدم الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ «روزنامة» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنيًّا، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

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وأكد فرانش تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقبلة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات المقبلة وفق أعلى المعايير المهنية.

عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، 30 أكتوبر 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)
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