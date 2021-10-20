المشري ونائب وزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات على «أسس صلبة ومتينة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 06:56 مساء
لقاء المشري ونائب وزير الخارجية التركي في طرابلس، الأربعاء، 20 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس صلبة ومتينة ومتفق عليها».

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، التي وصلها نائب وزير الخارجية التركي في وقت سابق اليوم الأربعاء، لترؤس وفد بلاده المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري وأونال بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها على جميع الأصعدة، ومستجدات ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

- وزير الخارجية الكويتي يصل مطار معيتيقة للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا
- المنقوش تعلن تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا وموعد المؤتمر الوزاري الدولي في طرابلس (فيديو)
- المنقوش تطلع وزراء الخارجية العرب على مبادرة جديدة لـ«استقرار ليبيا» تعرض خلال «برلين 2»
بالأسماء.. 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية تشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تطرق أيضا إلى المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا المزمع عقده غدا بطرابلس بمشاركة عدد من الدول من بينها تركيا، وسبل إنجاحه بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

ووصل إلى طرابلس كل من وفود تركيا والكونغو برازفيل والكويت والأمم المتحدة، ومن المقرر أن يصل غدا صباحا كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟