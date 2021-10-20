المشري ونائب وزير الخارجية التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات على «أسس صلبة ومتينة»

لقاء المشري ونائب وزير الخارجية التركي في طرابلس، الأربعاء، 20 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس صلبة ومتينة ومتفق عليها».

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، التي وصلها نائب وزير الخارجية التركي في وقت سابق اليوم الأربعاء، لترؤس وفد بلاده المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المشري وأونال بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها على جميع الأصعدة، ومستجدات ملف الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن اللقاء تطرق أيضا إلى المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا المزمع عقده غدا بطرابلس بمشاركة عدد من الدول من بينها تركيا، وسبل إنجاحه بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وأمنه واستقراره.

ووصل إلى طرابلس كل من وفود تركيا والكونغو برازفيل والكويت والأمم المتحدة، ومن المقرر أن يصل غدا صباحا كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.