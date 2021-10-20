بالأسماء.. 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية تشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:07 صباحا
تأمين وفود مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا (فيسبوك)

أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، أن 31 دولة ومنظمة دولية ستشارك في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، المقرر غدًا الخميس.

حسب رسم توضيحي نشرته الإدارة يشمل المشاركين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والجزائر وتونس والمغرب ومصر والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا.

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كما تشارك في المؤتمر أميركا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

وبدأ أمس الثلاثاء، وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، فيما أشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين الوفود من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي. كما نشرت صورًا لانتشار القوات في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.

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