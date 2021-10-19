أهالي أجدابيا يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفل أهالي مدينة أجدابيا، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، والتي شهدت ازدحامًا كبيرًا من قبل الرجال والأطفال معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وشهدت مدينة أجدابيا ازدحامًا في الأسواق والمحال التجارية لشراء الأهالي القناديل والمصابيح والألعاب للأطفال، للاستمتاع بأجواء ذكرى المولد النبوي.

ويعد تجهيز العصيدة في مدينة أجدابيا بالسمن أو بالعسل أو الزبدة والرب، وجبة الإفطار الرئيسية في صباح يوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

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في وقت سابق من اليوم، احتفل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأفراد عائلته، بمنزله، بمناسبة المولد النبوي الشريف مع عدد من أطفال دار رعاية الطفل طرابلس، إذ قدَّم أطفال الدار عددًا من الأناشيد والمدائح النبوية تخليدًا لهذه الذكرى العظيمة.

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)