الحكومة: الثلاثاء عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي للعام 2021 يوم الثلاثاء المقبل (19 أكتوبر)، وذلك في جميع المؤسسات والمرافق العامة.

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وقالت الحكومة في بيان إنه من الضروري أن يراعى في العطلة، المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والتي سيعمل الموظفون بها في ذلك اليوم، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل، وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.