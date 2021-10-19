بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:05 مساء
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وعدد من أفراد عائلته، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من أطفال دار رعاية الطفل طرابلس، وذلك بمنزله، بمناسبة المولد النبوي الشريف و«استذكارًا لسيرة الرسول الكريم العطرة».

وقدَّم أطفال الدار عددًا من الأناشيد والمدائح النبوية تخليدًا لهذه الذكرى العظيمة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وقدَّم الدبيبة، أمس التهنئة للشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال منشور على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحكومة: الثلاثاء عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي

وفي وقت سابق، قرر الدبيبة أن تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي للعام 2021 اليوم وذلك في جميع المؤسسات والمرافق العامة.

وقالت الحكومة في بيان الخميس الماضي، إنه من الضروري أن يراعى في العطلة، المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والتي سيعمل الموظفون بها في ذلك اليوم، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل، وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس مع الدبيبة في منزله, 19 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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