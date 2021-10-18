تنظيم مؤتمر دولي لطب الأسنان في طرابلس

جانب من «المؤتمر الطبي الدولي لطب الأسنان» في طرابلس (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

نظّمت نقابة طب الأسنان بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «المؤتمر الطبي الدولي لطب الأسنان» خلال الفترة من الـ16 إلى الـ17 أكتوبر في طرابلس، وذلك بمشاركة خبراء من ثماني دول عربية وأوروبية و500 متخصص في طب الأسنان.

وعبّر رئيس نقابة طب الأسنان عدنان مروان عن تقدير لوزير الصحة الدكتور علي الزناتي على دعمه للمؤتمر، وأعرب عن حرص النقابة على رعاية وتنظيم المؤتمرات العلمية لمنتسبيها، والتي من شأنها أن تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزّز من قدرات النظام الصحي.

وأشار رئيس النقابة إلى مشاركة متخصصين في طب الأسنان من مختلف مناطق ليبيا خلال المؤتمر، من خلال إنشاء نقاط تسجيل توزعت في مناطق واسعة داخل البلاد.

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كما أعرب رئيس نقابة طب الأسنان بدولة مصر إيهاب هيكل، الذي يزور ليبيا لثاني مرة بعد زيارته الأولى التي كانت قبل 15عامًا، عن سعادته لعودة ليبيا لاحتضان المؤتمرات الدولية. كما أشاد بإقبال المشاركين الليبيين على حضور المؤتمر، قائلاً إن «الليبيين اعتادوا على الاهتمام بالتعليم المستمر، وهم يزورون مصر باستمرار لأجل ذلك».

إشادة بتنظيم المؤتمر

وقال الدكتور بشار الحديثي المختص بتجميل اللثة من دولة العراق: «شاهدت مدينة طرابلس في صورة لم أكن أتوقعها على الإطلاق، هذه الزهرة الجميلة التي تتنوع فيها المباني بين الحداثة والقدم، احتضنت هذا المؤتمر الذي تميّز بتنظيم عالي المستوى وينافس الدول الأخرى، أنا مندهش من إصرار المشاركين الليبيين على حضور المحاضرات العلمية من الصباح حتى المساء، دون ملل، سأكون حاضرًا في ليبيا متى سنحت لي الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية».

من جانب آخر، ذكر رئيس نقابة طب الأسنان بتونس بسام ماطر أن المحاضرات العلمية تميّزت بالتنوع الذي يتيح مشاركة التجارب الخارجية والتعرف على التقنيات المتطورة. وأعرب عن سعادته لزيارة ليبيا لأول مرة، معتبرًا هذه الزيارة «اكتشافًا جميلًا، أظهر مدينة طرابلس في صورة مغايرة عن تلك التي يسوقها الإعلام».

المشاركة فادية نصر، هي طبية أسنان بمركز النواجد مقيمة في مدينة الزاوية، أكدت استفادتها من المحاضرات العلمية التي قدمها خبراء محليين ودوليين. وقالت فادية إن «المحاضرات العلمية التي أعطيت خلال المؤتمر ذات مستوى متقدم، تعرفت من خلال المعرض المصاحب على تقنيات حديثة جدًا في طب الأسنان، فالمؤتمر مكنني من الاطلاع على جزء من البروتوكولات التي يطبقها خبراء الأسنان في الدول الأخرى».

وقدم الدكتور محمد التليلي أستاذ استشفائي جامعي ومساعد بكلية طب الأسنان بالمنستير- تونس والذي يزور ليبيا لأول مرة، محاضرة علمية حول «تحضير العظم قبل الزراعة في الجهة المتأخرة من الفك العلوي». وقال التليلي: «حضرت مؤتمرات طبية في البرتغال واليونان وإيطاليا، لكن أنا منبهر جدًا بهذا التنظيم، أشعر أنني في بيتي، لقد تبدّلت كليًا نظرتي عن ليبيا، ما رأيته بعيني لا يشبه أبدًا ما ينقله الإعلام عنها». وشارك الدكتور طلال نحلاوي إخصائي علاج جذور الأسنان من سوريا في المؤتمر بمحاضرة حول «تحضير الأقنية من خلال تحضير القالب بمبارد من نوع خاص».

وقال الدكتور «ماورو جبران»: «جئت هنا لأشارككم خبرة 25 سنة في البرازيل، الناس في طرابلس لطيفون جدًا وكرماء، أنا منبهر من مستوى التقنيات التي عرضت خلال المؤتمر المصاحب، متأكد كثيرًا من عودتي إلى ليبيا مجددًا للمشاركة في مؤتمرات أخرى».

رفع كفاءة فنيي الأسنان

وأشار أحمد الأسدي المندوب العلمي لشركة B&B الإيطالية المتخصصة في منتجات زراعة وجراحة الأسنان إلى أهمية الرفع من كفاءة فنيي الأسنان، للرفع من مستوى خدمات الأسنان في ليبيا. وقال الأسدي إن «المشاركين الليبيين متعطشون جدًا للعلم والمعرفة، لم أرى إقبالاً على التعلم كما رأيت اليوم في ليبيا، المشاركون حريصون بشكل جماعي على الحضور واكتساب المهارات»، وتابع: «ليبيا هي بلدي الثاني، لم أزر ليبيا منذ عام 2018 لفت انتباهي كثيرًا نظافة الشوارع في طرابلس، والأمان والاستقرار الذي تشهده المدينة».

وذكر أحمد الطياري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن اللجنة استغلت كل المساحة المخصصة للعرض لتنظيم المعرض المصاحب، موضحًا أن عدد ورش العمل التي صاحبت انطلاق المؤتمر هو خمسة ورش، تتضمن التدريب المهني في اختصاصات طب الأسنان، والتقنيات الرقمية، وعلاج العصب، وطب الأطفال، والجراحات المعقدة، وعمليات زراعة الأسنان.

المشارك ضياء محمد أبو سلامة، الذي يعمل بمستشفى معيتيقة، يرى أن توفير الإمكانيات الجيدة داخل القطاع العام وانسياب الإمدادات الطبية دون انقطاع سيحدثان فارقًا كبيرًا في تميز خدمات الأسنان في المؤسسات العامة.

تجربة كورونا

من جانب آخر قال عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وجيه التواتي، إن «المحاضرات العلمية ستسهم في تحسين خبرات المختصين بطب الأسنان، لقد قمنا باختيار المحاضرات العلمية وفق متطلبات التدريب التي تم الاتفاق عليها والتي ترتكز على النواحي التي يحتاج إليها الطبيب والفني لتنمية مهاراته العملية، لقد سجلنا خلال فترة انتشار وباء كورونا ملاحظات عديدة حول قصور الأطباء والفنيين في التعامل مع بعض الإجراءات والممارسات الطبية الصحيحة، هذا التدريب سيقدم نتائج جيدة لمعالجة ذلك القصور».

وترى أسمهان والي، مندوبة مبيعات بشركة الرضوان إحدى الشركات الطبية المساهمة في المعرض المصاحب للمؤتمر، أن إقبال المشاركين بالمؤتمر على زيارة المعرض للإطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات الخاصة بطب الأسنان «كان لافتًا» على حد تعبيرها، مشيرة إلى أهمية تنظيم المؤتمرات الدولية لما ستحققه من نتائج جيدة في تحسين خبرات المتخصصين بطب الأسنان في ليبيا من خلال الإطلاع على خبرات المختصين من الدول الأخرى وتبادل الخبرات.

يشار إلى أن «المؤتمر الطبي الدولي لطب الأسنان» عقد في طرابلس بمشاركة خبراء ومختصين بطب الأسنان من مصر، وتونس، ولبنان، وفرنسا، وإيطاليا، والعراق، وسوريا، والبرازيل.