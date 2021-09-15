بمشاركة أطباء ليبيين.. انطلاق المؤتمر العربي للسكري الثاني عشر

جانب من فعاليات المؤتمر (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت، صباح الأربعاء، بقاعات فندق الإنتركونتننتال، بمدينة القاهرة فعاليات «المؤتمر العربي للسكري الثاني عشر» ( Arab Diabetes Forum) المعروف بالاختصار (ADF).

المؤتمر يأتي بمشاركة عربية ودولية كبيرة من ضمنها كوكبة من الأطباء الليبيين العاملين في مجال السكري والذين لديهم 7 ورقات علمية ستلقى في المؤتمر تباعًا.

هذا ومن المعلوم أن فعاليات هذا المؤتمر تختتم، الجمعة، علمًا بأنه يقام وسط إجراءات احترازية كبيرة ضد انتشار فيروس «كورونا».

المؤتمر كان قد انطلق بإذاعة شريط وثائقي يتناول السيرة الذاتية للبروفيسور عثمان علي الكاديكي، رحمه الله.

جانب من فعاليات المؤتمر (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من فعاليات المؤتمر (خاص لـ بوابة الوسط)