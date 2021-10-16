«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل شحات وارتفاع الموج في درنة

نشـرة الصيد البحري ليوم السبت 16 أكتوبر 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.75) متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• الرياح جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقى الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.