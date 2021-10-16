«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل شحات وارتفاع الموج في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 01:05 مساء
نشـرة الصيد البحري ليوم السبت 16 أكتوبر 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.75) متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• الرياح جنوبية جنوبية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقى الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر قليل الأضطراب بشكل عام ما عدا ساحل شحات يكون مضطربًا صباح اليوم، بينما يكون قليل الاضطراب الى خفيف الموج على طول الساحل يوم الغد.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر ظهر اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• الريح شمالية غربية بشكل عام وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي غدًا، سرعتها بين 0 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة ظهر اليوم على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.25) متر يصل إلى (2.75) متر ظهر اليوم على ساحل شحات
• درجة حرارة سطح البحر بين 23 و25 درجة مئوية.

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