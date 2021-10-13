وقفة لموظفي «المالية» للمطالبة بسرعة إصدار جدول المرتبات الموحد

وقفة موظفي ديوان المالية، 13 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نظَّم موظفو ديوان وزارة المالية وقفة اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإسراع في إصدار التقرير النهائي للجنة المعنية بإعداد مقترح جدول المرتبات الموحد لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعطى مهلة 60 يومًا للجنة لإنهاء الجدول، تنتهي غدًا الخميس.

ودعا الموظفون إلى أن يتضمن التقرير جدول المرتبات الموحد، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، حسب بيانهم في مقطع فيديو على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتشكَّلت تلك اللجنة في الرابع من شهر أغسطس الماضي، ثم اجتمع الدبيبة بأعضائها في العاشر من الشهر نفسه، وحدَّد لهم المهلة، التي يحيلون خلالها الجدول إلى مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى مجلس النواب.

وقال الدبيبة، في هذا الاجتماع، إن هناك ظلمًا واقعًا على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، مشددًا على ضرورة إعداد جدول موحد، «تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة».