وقفة لموظفي «المالية» للمطالبة بسرعة إصدار جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 02:08 مساء
وقفة موظفي ديوان المالية، 13 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

نظَّم موظفو ديوان وزارة المالية وقفة اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإسراع في إصدار التقرير النهائي للجنة المعنية بإعداد مقترح جدول المرتبات الموحد لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعطى مهلة 60 يومًا للجنة لإنهاء الجدول، تنتهي غدًا الخميس.

ودعا الموظفون إلى أن يتضمن التقرير جدول المرتبات الموحد، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، حسب بيانهم في مقطع فيديو على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- الدبيبة: مهلة 60 يوما لإنهاء جدول المرتبات الموحد
111 مليار دينار إجمالي المشروع الجديد للميزانية الليبية.. والرواتب 43.91 مليار

وتشكَّلت تلك اللجنة في الرابع من شهر أغسطس الماضي، ثم اجتمع الدبيبة بأعضائها في العاشر من الشهر نفسه، وحدَّد لهم المهلة، التي يحيلون خلالها الجدول إلى مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى مجلس النواب.

وقال الدبيبة، في هذا الاجتماع، إن هناك ظلمًا واقعًا على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، مشددًا على ضرورة إعداد جدول موحد، «تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة
دولى
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
ما حقيقة «كابتن كوريا الشمالية» الذي ظهر بزي أزرق وسط الجنود وأثار التكهنات حول ...
دولى
المصرف المركزي: 90% من فروع المصارف التجارية استكملت الربط بإداراتها العامة
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة
ليبيا
ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
وفاة ثالث أكبر معمرة في العالم
منوعات
تحرير مقيم سوري خطفه تشكيل عصابي في قصر الأخيار
ليبيا
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه
دولى
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك