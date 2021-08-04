الدبيبة يقرر تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 01:38 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، برئاسة وزير المالية.

ونص القرار رقم 212، لسنة 2021، والذي نشرته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مادته الأولى، على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والتربية والتعليم، والعمل، والصحة، والتخطيط لشؤون الاستراتيجيات، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

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ونصت المادة الثانية، على أن تتولى اللجنة إعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، «تحقيقا للعدالة الاجتماعية»، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول، بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها خلال 60 يوما، للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد، قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.

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