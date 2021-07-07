«الرواتب وتوفير السيولة» في مشاورات الدبيبة والصديق الكبير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 04:40 مساء
الدبيبة خلال لقائه مع الصديق الكبير، 7 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أوجه «التعاون بين المصرف والحكومة خاصة في ما يتعلق بإجراءات صرف الرواتب في وقت مناسب».

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن حكومة الوحدة الوطنية تعليقا على لقاء الدبيبة مع الكبير، الذي تطرق إلى «العمل على توفر السيولة النقدية بكافة المصارف بشكل مستمر».

- القطراني يبحث مع الكبير توفير السيولة بالمصارف مع اقتراب عيد الأضحى

وفي وقت سابق اليوم، بحث الصديق الكبير مع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين اعطية القطراني، توفير السيولة النقدية  بكل المصارف في ضوء اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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