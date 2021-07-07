القطراني يبحث مع الكبير توفير السيولة بالمصارف مع اقتراب عيد الأضحى

القطراني (يسار) خلال لقائه في طرابلس، مع الصديق الكبير، 7 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين اعطية القطراني، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ضرورة توفير السيولة النقدية بكل المصارف في ضوء اقتراب عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس، وتطرق إلى إجراءات المصرف لإزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية والخاصة الواقعة إدارتها العامة بالمنطقة الشرقية، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

- نائب رئيس الوزراء يبحث أداء الحكومة مع أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية

وشهد اللقاء، التأكيد على الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف بالمنطقة الشرقية، وفق البيان.

وفي 19 يونيو الماضي، بحث القطراني مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية، أداء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.