الدبيبة: مهلة 60 يوما لإنهاء جدول المرتبات الموحد

الدبيبة في اجتماعه مع لجنة توحيد المرتبات، 16 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن هناك ظلمًا واقعًا على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات، مشددًا على ضرورة إعداد جدول موحد، معلنًا مهلة 60 يومًا لإنهاء هذا الجدول لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

واجتمع الدبيبة، اليوم الإثنين، مع اللجنة المشلكة لإعداد جدول مرتبات موحد، «تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة»، حسب بيان صادر عن الحكومة.

بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتب منذ سنوات

وشدد الدبيبة على «أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين»، مؤكدًا أن بعض الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.

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وأضاف أن الجدول الموحد المزمع إعداده «لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين، مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، وتنظيم علاقات العمل واعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لابد منها لتحقيق الهدف المنشود».

ودعا الدبيبة إلى «حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين».

الدبيبة في اجتماعه مع لجنة توحيد المرتبات، 16 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة في اجتماعه مع لجنة توحيد المرتبات، 16 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)