الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة

مواطن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن البلاد لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة، ومرحلة الانتشار المجتمعي.

وجاء في التقرير الذي أعلنه المركز في وقت متأخر من مساء السبت أن منظمة الصحة العالمية سجلت 2.9 مليون حالة جديدة في العالم خلال الأسبوع مقارنة بـ 3.1 مليون حالة في الأسبوع السابق، كما انخفضت عدد الوفيات إلى 48 ألف مقارنة بـ 55 ألف خلال فترة المقارتة ذاتها.

98 إصابة لكل مليون مواطن في ليبيا

وأوضح المركز أن المتوسط الأسبوعي لعدد حالات الإصابة المسجلة لكل مليون مواطن في ليبيا بلغ 98 مواطن، بنسبة انخفاض أسبوع وصل إلى - 28%، مشيرا إلى أن ليبيا وتركيا وتونس لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة، فيما لا تزال مصر في مستوى الخطورة الثاني.

وحسب التقرير، يشهد الوضع الوبائي في مصر زيادة في عدد الحالات الموجبة بلغت 12% خلال الأسبوع مقارنة بـ 3% خلال الأسبوع السابق. أما تونس فشهدت انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة وبلغت 5 % مقارنبة بـ 8 % في الأسبوع السابق.