لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 11:27 صباحا
لافروف وشكري في مؤتمر صحفي، 4 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ترى ضرورة سحب «جميع الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية الأجنبية من ليبيا» على مراحل وبشكل متزامن، وفي الوقت المناسب؛ «لتلافي مخاطر محتملة».

وناقش لافروف هذا الملف مع نظيره المصري سامح شكري، الذي يزور موسكو حاليا، حيث شدد على ضرورة الخروج المرحلي والتدريجي، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك أمس الإثنين.

كما شدد على دور روسيا ومصر الداعم للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وتعزيز الهيئات الحكومية، وتشكيل القوات المسلحة الليبية الموحدة، كما أكد الدبلوماسيان الدور المهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

روسيا والتمديد للبعثة الأممية
ويوم الخميس الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير المقبل.

وبرر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لوسائل الإعلام، أسباب عرقلة قرار التمديد لمدة سنة، بأن «إعادة تشكيل البعثة قبل انتخابات 24 ديسمبر قد يعيق التصويت وعملية السلام».

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