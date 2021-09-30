موسكو: الانتخابات تفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.. وإعادة هيكلة البعثة الأممية بعد الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 10:40 مساء
الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي. (الإنترنت)

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزي، إن تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإعادة هيكلة البعثة «سيتم على النحو الأمثل بعد انتهاء العملية الانتخابية»، أي بعد 24 ديسمبر المقبل، معتبرا أن تلك الانتخابات تفتح صفح جديدة في تاريخ ليبيا.

وأضاف، في كلمته خلال التصويت على قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، أن موسكو صوتت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير من العام المقبل، وهو القرار الذي تم التوافق عليه بالإجماع.

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مبررات الموافقة الروسية على تمديد عمل البعثة الأممية حتى نهاية يناير 2022
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن التصويت جاء «بناءً على قناعتنا في المقام الأول بعدم وجود أي بديل لتسوية سلمية شاملة لليبيين إلا برعاية الأمم المتحدة التي لها دور مركزي في هذه العملية».

كما اعتبر أن اعتماد القرار بالإجماع دليل على «استمرار دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي في مرحلة حساسة ومسؤولة للغاية من العملية السياسية، وتحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر».

و دعا فاسيلي جميع اللاعبين الليبيين إلى الاستفادة من دعم مجلس الأمن من أجل التغلب على «الخلافات المتراكمة»، معتبرًا أن هدف الانتخابات «فتح صفحة جديدة سلمية في تاريخ الدولة الليبية».

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