المنقوش تستعرض مع رئيس مجلس الأمة الكويتي تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 05:59 مساء
لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي لقاء المنقوش والغانم الذي جرى بمقر مجلس الأمة الكويتي، ضمن زيارة العمل التي تؤديها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى دولة الكويت، التي بدأتها اليوم في إطار جولة خليجية بدأتها من الرياض.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالمنقوش، وثقته وبفضل جهود المخلصين من أبناء ليبيا على قيادتها إلى بر الأمان رغم كل التحديات التي قد تواجههم.

- الكويت تعد بدعم المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في ديسمبر
- المنقوش تطلع ولي عهد الكويت على «مبادرة استقرار ليبيا»
- المنقوش: مجموعات من المقاتلين الأجانب غادرت ليبيا
- المنقوش تطلع وزيرا كويتيا على «مبادرة استقرار ليبيا»

وقال الغانم للمنقوش خلال اللقاء، «إن بلاده المعروف عنها انتهاج دبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن ذلك لا يعني تخليها عن مساعدة الأشقاء في ليبيا، ودعمهم للخروج من الأزمة التي يمرون بها».

من جانبها، عبَّرت المنقوش عن تقديرها للدور الريادي لدولة الكويت في مجال الوساطة الدولية، والذي أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من النزاعات، مستعرضة تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات المقبلة.

كما استعرضت المنقوش، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الدولي الذي ستستضيفه ليبيا الشهر المقبل، معربة عن تطلعها إلى إسهام الكويت «بشكل إيجابي وفعال لإنجاح هذا المؤتمر»، الذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا، وفق وزارة الخارجية.

لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)
لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها
عربى
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
كاركاتير خيري - موعد الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»
سيارات
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيبي كولومبو» يلتقط أولى صوره لـ«عطارد»