المنقوش تستعرض مع رئيس مجلس الأمة الكويتي تطورات الأوضاع في ليبيا

لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي لقاء المنقوش والغانم الذي جرى بمقر مجلس الأمة الكويتي، ضمن زيارة العمل التي تؤديها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى دولة الكويت، التي بدأتها اليوم في إطار جولة خليجية بدأتها من الرياض.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالمنقوش، وثقته وبفضل جهود المخلصين من أبناء ليبيا على قيادتها إلى بر الأمان رغم كل التحديات التي قد تواجههم.

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وقال الغانم للمنقوش خلال اللقاء، «إن بلاده المعروف عنها انتهاج دبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن ذلك لا يعني تخليها عن مساعدة الأشقاء في ليبيا، ودعمهم للخروج من الأزمة التي يمرون بها».

من جانبها، عبَّرت المنقوش عن تقديرها للدور الريادي لدولة الكويت في مجال الوساطة الدولية، والذي أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من النزاعات، مستعرضة تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات المقبلة.

كما استعرضت المنقوش، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الدولي الذي ستستضيفه ليبيا الشهر المقبل، معربة عن تطلعها إلى إسهام الكويت «بشكل إيجابي وفعال لإنجاح هذا المؤتمر»، الذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا، وفق وزارة الخارجية.

لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

لقاء المنقوش مع رئيس مجلس الأمة الكويتي. الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)