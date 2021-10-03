الكويت تعد بدعم المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في ديسمبر

لقاء المنقوش مع رئيس وزراء الكويت، الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

وعدت دولة الكويت بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عقد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك المساعدة في حل المشاكل التي تعترض الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

جاء ذلك على لسان رئيس وزراء الكويت، الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، خلال لقائه، اليوم الأحد، بقصر بيان في العاصمة الكويتية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها.

ورحَّب رئيس الوزراء الكويتي، في مستهل اللقاء، بالمنقوش، معربًا عن سعادته بوتيرة اللقاءات التي تتم بين المسؤولين في البلدين، مشيرًا إلى زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى الكويت في أبريل الماضي، ولقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، سبتمبر الماضي، وأيضًا زيارة وزير الخارجية الكويتي، أحمد الجابر الصباح إلى ليبيا شهر مايو الماضي.

العلاقات الليبية- الكويتية

وأكد الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، للمنقوش أن الكويت «تتابع وباهتمام التطور الكبير الذي يحدث في ليبيا، خاصة الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا»، وأنها «وباعتبارها رئيس المجلس الوزاري للجامعة العربية، ستقوم بدورها في تذليل جميع الصعوبات لعقد هذا المؤتمر، والمساعدة في حل المشاكل التي تعترض الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج العربي، ومن خلال وزير الخارجية».

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وبشأن العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت، قال الصباح إن «اللجنة المشتركة بين البلدين تعتبر مظلة إطارية لأنواع التعاون الثنائي بين البلدين»، مؤكدًا أن العلاقة التى تجمع البلدين «هي علاقة أخوية، ترتكز على أرضية مشتركة لخدمة مصلحة البلدين».

ليبيا تعول على الكويت للمساهمة في تعزيز الاستقرار

من جانبها، أعربت المنقوش عن سعادتها بزيارة الكويت، مؤكدة أن «ليبيا تمر بمرحلة فيصلية ومصيرية، وهو ما يحتم على الجميع القيام بدوره على أكمل وجه حتى في ظل وجود بعض السلبيات، وذلك بهدف الدفع بعجلة الاستقرار في ليبيا».

وأشارت المنقوش إلى العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين ليبيا والكويت، وحرصهما على تعزيزها، موضحة أن ليبيا تعول على ما تتمتع به دولة الكويت من مكانة في الساحة الدولية للمساهمة في تعزير بناء الاستقرار في ليبيا.

والتقت المنقوش لدى وصولها إلى دولة، الكويت صباح اليوم، نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلعته على «مبادرة استقرار ليبيا» كأول مبادرة ليبية خالصة، تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى الكويت في إطار جولة خليجية بدأت بالمملكة العربية السعودية؛ حيث التقت في الرياض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

لقاء المنقوش مع رئيس وزراء الكويت، الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)