المنقوش تطلع ولي عهد الكويت على «مبادرة استقرار ليبيا»

لقاء المنقوش مع ولي عهد الكويت، الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، نائب الأمير ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على «مبادرة استقرار ليبيا» كأول مبادرة ليبية خالصة، تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية في بيان، أن ولي عهد الكويت رحَّب في بداية اللقاء الذي عُقِد بقصر بيان بالعاصمة الكويتية، بالمنقوش والوفد المرافق، وذلك في مستهل زيارة العمل التي بدأتها، اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، متمنيًا أن يتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وشدَّد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح «على أن حل الأزمة الليبية، يجب أن يكون بأيدي ليبية، ودون أي تدخل أجنبي»، مؤكدًا دعم الكويت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في جهودهما لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

أهداف المؤتمر الدولي في ليبيا

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، عن سعادتها لزيارة الكويت، مشيدة بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به والوفد المرافق لها، مقدمة لمحة عن التطورات الإيجابية التى يشهدها الوضع في ليبيا، على جميع الأصعدة، وذلك بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها كحكومة واحدة، تجمع وتُمثِّل كل الليبيين.

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كما قدَّمت المنقوش خلال اللقاء نبذة عن «مبادرة استقرار ليبيا»، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة «عزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بهذه المبادرة، والتى تهدف إلى التطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2 الدوليين الخاصين بليبيا وقراري مجلس الأمن ذوي الصلة رقم 2570 و2571».

ودعت المنقوش نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا نهاية شهر أكتوبر الجاري.

الكويت تدعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

من جانبه، عبَّر ولي عهد الكويت «عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى استقرار ليبيا، ووحدة أراضيها، وتمنياته بأن يتحقق الاستقرار في ليبيا»، مؤكدًا استعداد بلاده الكامل لدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حرص الكويت على دعم الحوار ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، وفرض أجندات على ليبيا، معربًا عن ترحيبه بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، وفق وزارة الخارجية الليبية.

وجدَّدت المنقوش في ختام اللقاء، «تأكيدها على دور الكويت الرائد في حل الخلافات، ووضع الحلول الاستراتيجية للعديد من القضايا في الإطار العربي، والإقليمي»، مؤكدة «أن الكويت ستكون شريكًا في مبادرة استقرار ليبيا، لما تحظى به من مكانة رفيعة، على المستويين الإقليمي والدولي».

لقاء المنقوش مع ولي عهد الكويت، الأحد 3 أكتوبر 2021. (الخارجية الليبية)