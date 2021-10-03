المنقوش: مجموعات من المقاتلين الأجانب غادرت ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 04:41 مساء
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أرشيفية: رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، إن «مجموعات من المقاتلين الأجانب غادرت ليبيا»، مشيرة إلى أن السلطات تبحث عن مزيد سُبل الدفع لمغادرة المرتزقة البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المنقوش في مؤتمر صحفي بالكويت، اليوم الأحد قولها: «ما زلنا نسعى لتنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيُعقد هذا الشهر».

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشهر الماضي، إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي «موحد وثابت» لمساندة الليبيين في اختيار مصيرهم ومستقبلهم انطلاقًا من مخرجات برلين.

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