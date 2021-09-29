خلال لقاء بازوم.. المنقوش تطالب بسرعة تفعيل الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 10:59 مساء
المنقوش خلال لقاء الدبيبة وبوعزوم في العاصمة النيجرية نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الأربعاء، ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، الوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالعاصمة نيامي.

وأكدت المنقوش، خلال اللقاء، أن «تفعيل هذه الاتفاقية منشأنه أن يحد من الظواهر الهدامة التي تهدد شعوب المنطقة كالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

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وأوضحت أن «تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة، وبالتالي يعود بالمنفعة على كامل شعوبها، ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية».

يشار إلى أن وفدًا وزاريًّا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قام اليوم الأربعاء بزيارة إلى جمهورية النيجر، حيث التقى الرئيس محمد بازوم وعددًا من المسؤولين النيجريين.

المنقوش وبوعزوم في العاصمة النيجرية نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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