الدبيبة وبوعزوم يتفقان على تشكيل اللجنة العليا الليبية - النيجرية

الرئيس النيجري محمد بوعزوم خلال استقبال الدبيبة في نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس النيجري محمد بوعزوم، على «تشكيل اللجنة العليا الليبية – النيجرية، التي سيحدد لها موعد قريب لتجتمع» وذلك بعدما بحثا «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية دعا فيها رجال الأعمال المرافقين للوفد الليبي للقاء غرفة التجارة بالنيجر»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المصدر أن الدبيبة وبوعزوم ناقشا خلال لقائهما، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في العاصمة النيجرية، نيامي، قضية الهجرة غير الشرعية من شمال النيجر مرورًا بالجنوب الليبي، التي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.

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وأثنى الرئيس النيجري محمد بوعزوم من جهته، على الجهود المبذولة من أجل تحقيق مزيد الاستقرار والسلام في ليبيا، مؤكدًا أنه رغم التحديات والمشاكل التي تعانيها ليبيا إلا أنها تظل تلعب دورًا مهمًّا في استقرار المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «على أن الأخوة والدم تتجاوز الجغرافيا والحدود، وبالتالي سيكون العمل بيننا مشتركًا، وحماية حدودنا ستكون واجبًا حتميًّا لا يمكن التهاون بها».

حضر لقاء الدبيبة وبوعزوم من الجانب الليبي، وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، والناطق باسم مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، ومدير مصرف الساحل والصحراء.

مراسم استقبال الرئيس النيجري محمد بوعزوم للدبيبة في نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وبوعزوم في العاصمة النيجرية نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وبوعزوم في العاصمة النيجرية نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وبوعزوم في العاصمة النيجرية نيامي، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)