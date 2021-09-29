الدبيبة يدعو النيجر لـ«الحفاظ على الحدود المشتركة» ومواجهة «الإرهاب الذي يتربص بنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 04:07 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته للنيجر, 29 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، النيجر، إلى ضرورة الحفاظ على الحدود المشتركة مع ليبيا، والعمل على دعم أمن «مناطقنا من الإرهاب الذي يتربص بنا».

وشدَّد الدبيبة في كلمة متلفزة، خلال لقائه برئيس النيجر وعدد من المسؤولين هناك، على ضرورة تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتابع الدبيبة، أنه بحث مع المسئولين في النيجر، الفرص الاستثمارية التي تساعد ليبيا على ضخ استثمارات هناك، مع توفير الظروف المناسبة لنجاح ذلك من خلال تفعيل وتوقيع اتفاقات «تحمي المشروعات الاستثمارية».

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وانطلق في العاصمة النيجرية نيامي، اليوم الأربعاء، اجتماع رفيع المستوى بحضور رئيس النيجر، إضافة إلى رئيس الوزراء وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزراء ليبيين.

ووصل في وقت سابق اليوم الدبيبة إلى العاصمة النيجرية نيامي في «زيارة عمل قصيرة» على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء ورجال الأعمال، على ما أعلنت الحكومة في بيان مقتضب.

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