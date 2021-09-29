الدبيبة يصل النيجر في «زيارة عمل قصيرة»

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وصل صباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى نيامي عاصمة النيجر في «زيارة عمل قصيرة».

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم: «إن الدبيبة كان برفقته وفد وزاري، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال».

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة, خلال زيارته إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة, إلى النيجر, 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)